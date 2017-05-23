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ABD'de sahte dilenci tutuklandı

'Evsiz' olduğu yalanını söyleyerek para toplayan dilenci kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

23.05.2017 - 16:43
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Virginia'nın Richmond şehrinde lüks bir araca sahip kadın, sağlığı da yerinde olmasına rağmen dilenerek herkesi şaşırttı.

ABD'de sahte dilenci tutuklandı

DİLENCİ GİBİ YARDIM İSTEDİ

Koşu yapar gibi görünerek araçlara yaklaşan ABD'li dilenci, elinde tuttuğu evsiz kağıdını sürücülere gösterdi ve onlardan yardım istedi. Bazı sürücüler para verirken bazıları da tepki göstererek uzaklaştı.

ABD'de sahte dilenci tutuklandı

"NEDEN DİLENİYORSUNUZ?"

Bu anları kaydeden bir genç; "Son model bir arabanız var. Evsiz de değilsin. Neden dileniyorsunuz?" diye sorunca dilenci kadın, "Engelliyim. Beni rahat bırak!" şeklinde cevap vererek arabasına binip uzaklaşmak istedi.

ABD'de sahte dilenci tutuklandı

DİLENCİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağrılan polis, kadını gözaltına aldı.

ABD'de sahte dilenci tutuklandı

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