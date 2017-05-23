ABD'de sahte dilenci tutuklandı

Virginia'nın Richmond şehrinde lüks bir araca sahip kadın, sağlığı da yerinde olmasına rağmen dilenerek herkesi şaşırttı.

DİLENCİ GİBİ YARDIM İSTEDİ

Koşu yapar gibi görünerek araçlara yaklaşan ABD'li dilenci, elinde tuttuğu evsiz kağıdını sürücülere gösterdi ve onlardan yardım istedi. Bazı sürücüler para verirken bazıları da tepki göstererek uzaklaştı.

"NEDEN DİLENİYORSUNUZ?"

Bu anları kaydeden bir genç; "Son model bir arabanız var. Evsiz de değilsin. Neden dileniyorsunuz?" diye sorunca dilenci kadın, "Engelliyim. Beni rahat bırak!" şeklinde cevap vererek arabasına binip uzaklaşmak istedi.

DİLENCİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağrılan polis, kadını gözaltına aldı.