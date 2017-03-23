taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.809
USD
3,6130
EURO
3,9015
ALTIN
144,79
PETR
51,0000

ABD'de silahlı çatışma: 4 ölü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 3 farklı bölgede çıkan silahlı çatışmada biri polis 4 kişi hayatını kaybetti.

23.03.2017 - 07:58
  1. Haberler
  2. Dünya

Wausau kentinde bir bankada yaşanan tartışmayla başlayan silahlı şiddet olayı, avukatlık bürosu ve konut sitesinde devam etti. Olaylarda biri polis olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Everest Metro Emniyet Müdürü Wally Sparks, düzenlediği basın toplantısında, olayın bir bankada "iç mesele yüzünden çıkan uyuşmazlığın" ardından başladığını ve saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki okul ve hastaneler giriş ve çıkışlara kapatıldı ancak bir süre sonra bu yasak kaldırıldı.

Adalet Bakanlığı olayla ilgili federal soruşturma başlattı. Silahlı şiddet olayına ilişkin 100'den fazla güvenlik görevlisinin 3 farklı suç mahallinde inceleme yaptığı duyuruldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

35
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

28
Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

Podolski Almanya Milli Takımı'na veda etti

0
Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

Adam kaçıran fidyecilerin planını araç kamerası bozdu

11
Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

11
CIA Ajanı Nixon'dan Saddam itirafları

CIA Ajanı Nixon'dan Saddam itirafları

14
ASELSAN'da 44 kişi FETÖ'den tutuklandı

ASELSAN'da 44 kişi FETÖ'den tutuklandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM