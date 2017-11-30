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ABD'de Tiilerson yerine CIA Direktörü'nün adı geçiyor

ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Pompeo'nun getirileceğini yazdı.

REUTERS | 30.11.2017 - 19:16..
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ABD'de Tiilerson yerine CIA Direktörü'nün adı geçiyor

Amerika'da Donald Trump başkanlığının 1 yılının dolmasına az bir zaman kala Amerikan derin devleti akıllar getiren bir iddia daha gündeme geldi.

TILLERSON'IN YERİNE POMPEO GELECEK

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi Beyaz Saray'ın birkaç hafta içinde Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun getirilmesini öngören bir planı ele aldığını bildirdi.

POMPEO'NU YERİNE DE CUMHURİYETÇİ SENATÖR

Üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde Pompeo'dan boşalan CIA başkanlığına Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton'ın getirilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

Haberde Başkan Donald Trump'ın bu plana nihai onayı verip vermediğinin henüz belli olmadığı ifade edildi.

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