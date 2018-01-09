ABD'yi etkisi altına alan kar yağışları doğal yaşamı da oldukça etkiliyor. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir nehirde timsahların hayatta kalış anları görüntülendi.

VÜCUT ISILARINI DÜŞÜRÜRLER

Bilindiği üzere timsahlar, donan nehre çok kolay uyum sağlayamasalar da ölmezler. Bunun nedeni nehir ısısına adapte olarak vücut ısılarını düşürürler.

ABD'de timsahlar donan nehirde hayatta kaldı İZLE



BURUNLARIYLA OKSİJEN ALMAYA DEVAM EDİYORLAR

Bilim adamları, timsahların donmaya başlayan nehri hissettiğini ve burunlarını dışarı çıkararak oksijen almaya devam ettiklerini belirtiyor. Yavaş yavaş donan nehirde de tekrara eskisi gibi yüzmeye başlıyorlar.