taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.366
USD
3,7582
EURO
4,4854
ALTIN
158,87
PETR
67,9700

ABD'de timsahlar donan nehirde hayatta kaldı

'Kasırga bombası' olarak bilinen kar yağışlarının etkisi altında kalan ABD'de timsahlar da oldukça zorlanıyor.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 17:08..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'yi etkisi altına alan kar yağışları doğal yaşamı da oldukça etkiliyor. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir nehirde timsahların hayatta kalış anları görüntülendi.

ABD'de timsahlar donan nehirde hayatta kaldı

VÜCUT ISILARINI DÜŞÜRÜRLER

Bilindiği üzere timsahlar, donan nehre çok kolay uyum sağlayamasalar da ölmezler. Bunun nedeni nehir ısısına adapte olarak vücut ısılarını düşürürler.

ABD'de timsahlar donan nehirde hayatta kaldı İZLE

BURUNLARIYLA OKSİJEN ALMAYA DEVAM EDİYORLAR

Bilim adamları, timsahların donmaya başlayan nehri hissettiğini ve burunlarını dışarı çıkararak oksijen almaya devam ettiklerini belirtiyor. Yavaş yavaş donan nehirde de tekrara eskisi gibi yüzmeye başlıyorlar.

ABD'de timsahlar donan nehirde hayatta kaldı

İlginizi Çekebilir
Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadı
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 3 hafta geçiren Japon astronotun boyu 9 santim uzadı.
Suudi Arabistan İsrail'den 'Demir Kubbe' alacak
Kudüs konusunda sessiz kalan Suudi Arabistan, İsrail ile olan yakınlaşmayı bir adım daha ileriye taşıdı.
Ablukadaki Doğu Guta'ya saldırılar sürüyor
Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 sivil yaşamını yitirdi.
Prenses Charlotte kreşe başladı
İngiltere Kraliyeti'nin en genç üyelerinden Prenses Charlotte, artık kreşe gidecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

150
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

167
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

142
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

66
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

126
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

275
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM