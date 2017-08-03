ABD'de uçak kazası: 2 yaralı

Olay ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşti. Küçük tipli bir uçak seyir halindeyken kontrolden çıktı, hızla irtifa kaybetmeye başladı. İki kişiyi taşıyan uçak kısa bir süre sonra otobana çakıldı.

ABD'de uçak otobana çakıldı: 2 yaralı VİDEO

ARAÇ KAMERASI O ANI KAYDETTİ

Kaza anı otobanda seyir halindeki bir aracın kamerası tarafından tesadüfen kaydedildi. O sırada yoldan geçmekte olan sürücü hemen kazayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekpileri enkaz içindeki 2 kişiyi kurtarmayı başarırken helikopter ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazazedelerden birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.