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ABD’de uçak otoyola iniş yaptı

ABD’nin Şikago eyaletinde tek motorlu bir eğitim uçağı havada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

İHA | 28.07.2018 - 09:59..
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Kalkıştan sonra motorunda mekanik bir arıza nedeniyle güç kaybetmeye başlayan uçağı, pilot güvenli bir şekilde eyaletler arası yola indirmeyi başardı.

Otoyola zorunlu iniş yapan uçakta hafif çaplı hasar oluşurken, kimsenin yaralanmadığı açıklandı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından uçağın güvenli bir yere çekildiği belirtildi.

ABD’de uçak otoyola iniş yaptı

YARALANAN OLMADI

Şikago eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın pilotunun otoyola başarılı bir iniş yaptığını ve şans eseri hiç bir yaralanma vakasının yaşanmadığını duyurdu.

Öte yandan, yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıklandı.

ABD’de uçak otoyola iniş yaptı

ABD’de uçak otoyola iniş yaptı

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