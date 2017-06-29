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ABD'de YouTube gösterisi ölümle sonuçlandı

Youtube'da ünlü olmak isteyen ABD'li çift, inanılmaz bir olaya imza attı.

29.06.2017 - 11:25
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ABD'nin Minnesota eyaletinde 19 yaşındaki Monalisa Perez adlı kadın, YouTube'da yayınlamak üzere çektikleri videoda, mermiyi durduracağını sanarak göğsünde kalın bir kitap tutan erkek arkadaşını öldürmekten tutuklandı.

ABD'de YouTube gösterisi ölümle sonuçlandı

Perez'in erkek arkadaşı Pedro Ruiz'in göğsüne ateş ettiği olayı, çiftin üç yaşındaki çocuğuyla birlikte 30 kişi daha izledi. Ruiz'in halası, bunu sosyal medyadaki takipçi sayılarını arttırmak için yaptıklarını söyledi.

"ÜNLÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Claudia Ruiz, yeğeninin 'Daha çok izleyicimiz olsun, ünlü olmak istiyoruz.' diyerek böyle bir video çekmek istediğini belirtti ve "Bana bu fikrini söylediğinde 'Yapma. Yapma. Niye bir silah kullanıyorsun? Niye' diye sordum." dediğini antlattı. İkinci çocuğuna hamile olan Monalisa Perez'e ikinci derece ölüme sebebiyet verme suçu yöneltildiği belirtildi. Polis, olayın kaydedildiği iki kameraya el koydu.

ABD'de YouTube gösterisi ölümle sonuçlandı

"ONUN FİKRİ BENİM DEĞİL"

Komşuların da izlemek için toplandığı olayda, silahın 30 santimetre uzaktan ateşlendiği kaydedildi. Perez'in bunun erkek arkadaşının fikri olduğunu anlattığı vurgulandı.

Perez aynı gün paylaştığı Twitter mesajında "Ben ve Pedro şimdiye kadarki en tehlikeli videlordan birini çekeceğiz. Onun fikri, benim değil." demişti. Çift geçen Mart ayında aynı zamanda ebeveyn olan genç bir çiftin gerçek yaşamını göstermek amacıyla bir YouTube kanalı başlatmıştı.

ABD'de YouTube gösterisi ölümle sonuçlandı

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