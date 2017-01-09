ABD'deki silahlı havalimanı saldırısının görüntüsü

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.
Havalimanını kana bulayan saldırgan Esteban Santiago’nun, daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu ortaya çıktı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Olayın 2 numaralı terminaldeki bagaj alım bölümünde yaşandığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Fort Lauderdale, Miami bölgesindeki plajlara giden turistlerin kullandığı en işlek havalimanı ve terör nedeniyle üst düzey koruma altındaydı.
İşte o anlar;
ABD'deki silahlı havaalanı saldırısının görüntüsü VİDEO