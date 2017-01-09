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ABD'deki silahlı havalimanı saldırısının görüntüsü

Floridaki havalimanında 5 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Ajanslar | 09.01.2017 - 11:57
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ABD'deki silahlı havalimanı saldırısının görüntüsü

saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Havalimanını kana bulayan saldırgan Esteban Santiago’nun, daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu ortaya çıktı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olayın 2 numaralı terminaldeki bagaj alım bölümünde yaşandığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Fort Lauderdale, Miami bölgesindeki plajlara giden turistlerin kullandığı en işlek havalimanı ve terör nedeniyle üst düzey koruma altındaydı.

İşte o anlar;

ABD'deki silahlı havaalanı saldırısının görüntüsü VİDEO

ABD'deki silahlı havalimanı saldırısının görüntüsü

ABD'deki silahlı havalimanı saldırısının görüntüsü

ABD'deki silahlı havalimanı saldırısının görüntüsü

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