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ABD'deki transseksüeller Trump'ı protesto ediyor

ABD'deki translar Trump'ın; "trans bireyler orduda görev alamayacak" açıklamasına Times Meydanı'nda tepki gösterdi.

27.07.2017 - 08:37
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ABD Başkanı Donald Trump'ın transseksüellerin Amerikan ordusunda herhangi bir pozisyonda yer almasına müsaade etmeyeceğini açıklamasının ardından Times Meydanı'nda toplanan göstericiler Trump karşıtı gösteri düzenledi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Generallerim ve askeri uzmanlarımla görüşmelerin ardından bildiririm ki, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti trans (cinsiyet değiştiren) bireylerin ABD ordusunda hiçbir şekilde hizmet etmesini kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir," bildirisinde bulundu.

ABD'deki transseksüeller Trump'ı protesto ediyor

OBAMA YASAĞI KALDIRMIŞTI

Trans birliklerin orduya katılmasına engel olan yasak, eski Başkan Obama yönetiminde henüz geçen yıl yürürlükten kaldırmıştı. O zamanki Savunma Bakanı Ash Carter da, trans askerlerin doktorları tarafından gerekli görülen ameliyat ve hormon tedavilerinin de ordu tarafından karşılanması politikasını onaylamıştı.

ABD'deki transseksüeller Trump'ı protesto ediyor

250 ASKERİN AKIBETİ BELİRSİZ

Trump'ın kararı bundan sonraki yeni asker alımlarımda translara engel olurken, halihazırda orduda yer alan 250 civarında trans askerin akıbetinin ne olacağı henüz açıklanmadı.

ABD'deki transseksüeller Trump'ı protesto ediyor

ABD'deki transseksüeller Trump'ı protesto ediyor

ABD'deki transseksüeller Trump'ı protesto ediyor

ABD'deki transseksüeller Trump'ı protesto ediyor

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