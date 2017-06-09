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ABD'den Arap ülkelerine Katar çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Arap ülkerinden Katar'a ablukayı hafifletilmesini istedi.

09.06.2017 - 20:51
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ABD'den Arap ülkelerine Katar çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tıilerson, Körfez ülkelerine yaptırımları hafifletme çağrısı yaptı.

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Basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Katar'a yönelik yaptırımların DAEŞ ile mücadeleyi etkilediğini söyledi. ABD Dişişleri Bakanı; Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çağrıda bulunarak Katar'a yönelik yaptırımları hafifletmelerini istedi.

KATAR ÇABA GÖSTERMELİ

Katar'ın teröre destek verdiği açıklamalarına da değinen Tillerson, "Katar bu suçlamadan kurtulmak için daha fazla çaba göstermelidir" dedi.

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