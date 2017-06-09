ABD'den Arap ülkelerine Katar çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tıilerson, Körfez ülkelerine yaptırımları hafifletme çağrısı yaptı.
ABD'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE: ABLUKAYI HAFİFLETİN
Basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Katar'a yönelik yaptırımların DAEŞ ile mücadeleyi etkilediğini söyledi. ABD Dişişleri Bakanı; Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çağrıda bulunarak Katar'a yönelik yaptırımları hafifletmelerini istedi.
KATAR ÇABA GÖSTERMELİ
Katar'ın teröre destek verdiği açıklamalarına da değinen Tillerson, "Katar bu suçlamadan kurtulmak için daha fazla çaba göstermelidir" dedi.