ABD'den İran'a: Aynaya bakın

İran halkının sokaklara çıkıp hükümeti protesto ettiğini, İran'a giren her paranın orduya aktığını ve halkın uzun süredir baskı altında olduğunu ileri süren Haley, Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıların arkasında ABD'nin olduğu suçlamalarına da yanıt verdi.

"RUHANİ AYNAYA BAKMALI"

Haley, ''(Ruhani) Saldırının nereden geldiği anlamak için kendi çevresine bakması gerek. Bizi istediği gibi suçlayabilir. Yapması gereken aynaya bakmak.'' dedi.

Nikki Haley ABD'nin ne İran'da ne de başka bir yerde rejim değiştirmeye çalışmadığını ifade etti.