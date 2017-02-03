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ABD'den İsrail'in yerleşim politikalarına veto

Spicer, İsrail'in Filistin topraklarında yasadışı yerleşim yerleri oluşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

03.02.2017 - 04:22
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ABD'den İsrail'in yerleşim politikalarına veto

Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Sean Spicer, İsrail’in Filistin topraklarında yeni yerleşim alanları oluşturma girişimlerinin İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine yardımcı olmadığını kaydetti.

"YENİ YERLEŞİM ALANLARI BARIŞA YARDIMCI OLMAZ"

Açıklamada, ABD’nin, İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanması yönündeki umudunun 50 senedir değişmediğini belirten Spicer, "Varolan yerleşimlerin barışa mani olmadığını düşünmekle birlikte yeni yerleşim alanlarının açılmasının veya yerleşim yerlerinin sınırlarının genişletilmesinin barış hedefine ulaşmamız adına yardımcı olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"NETANYAHU'YLA MÜZAKERE YAPACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay içerisinde yapacağı Washington ziyaretinde konunun gündeme geleceğini belirten Spicer, "Başkan daha önce Ortadoğu bölgesinde barışın sağlanmasını umut ettiğini belirtmişti. Trump yönetimi resmi olarak yerleşim yerlerine ilişkin bir tavır almadı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde yapacağı ziyarette konuyu gündeme getirmek dahil olmakla birlikte konuya ilişkin müzakerelerimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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