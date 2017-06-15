ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

Katar'ın resmi haber ajansı QNA'da yer alan Katar Savunma Bakanlığının açıklamasında, 12 milyar dolarlık F15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Anlaşmanın imza töreni için Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiye'nin bugün Washington'da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'le bir araya geldiği belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın "ABD'de 42 eyalette 60 bin kişiye istihdam sağlayacağı" bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, anlaşmanın "bölge ve ötesinde barış ve istikrarı destekleyeceği ve aşırılığa karşı yakın stratejik iş birliği sağlayacağı" da ifade edildi.

ABD: KATAR SAVUNMASINA MUAZZAM BİR YETENEK

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuyla ilgili açıklamasında ise "Anlaşmanın Katar'ın savunmasına muazzam bir yetenek katacağı ve ABD ile Katar arasındaki karşılıklı güvenliğe yönelik iş birliğini artıracağı" vurgulandı.

TRUMP'IN TERÖRE YARDIMLA SUÇLADIĞI KATAR'A 21 MİLYAR DOLARLIK F-15 SATIŞI

Anlaşma, bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik 5 Haziran'da diplomatik ve ekonomik abluka uygulamasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump da körfezdeki krize ilişkin yaptığı açıklamalarda Katar'a abluka uygulayan ülkelerin adımlarını desteklemişti. Trump, Doha yönetimini "terör örgütlerine finansman sağlamakla" suçlamıştı.

Geçen yıl ABD Kongresinde Katar'ın 21 milyar dolar değerinde F15 savaşı uçağı alımı anlaşması onaylanmıştı. Washington'daki söz konusu anlaşma da bu çerçevede gerçekleşti.