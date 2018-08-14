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ABD'den küstah Hakan Atilla hamlesi

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinden Pensilvanya'da cezaevine nakledildi. ABD'nin durduk yere gerçekleştirdiği bu hamle mesaj olarak algılandı.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 10:46..
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ABD'nin Türkiye ile olan ilişkilerini hem siyasi hem de ekonomik olarak gerilime sürüklediği bu günlerde Washington yönetimi yine oldukça tartışılacak bir kararın altına imzasını attı.

ABD’de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla New York’tan Pensilvanya eyaletinde bulunan FCI Schuylkill cezaevine nakledildi.

ABD'den küstah Hakan Atilla hamlesi

SEBEPSİZ YERE NAKLEDİLDİ

Yargıç Berman, mayıs ayındaki duruşmada ‘uluslararası havalimanlarına ve Türk Konsolosluğu'na yakın olması için Hakan Atilla'nın cezasının geri kalan bölümünü Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde tamamlamasını kararlaştırmıştı. Ancak gelinen noktada Atilla bugün itibarıyla FETÖ'nün kalbi olan Pensilvanya'daki FCI Schuylkill cezaevine nakledildi.

Sebepsiz yere yapılan bu uygulamanın, gerilimli bir dönem içerisinde dostane bir mesaj olarak algılanmayacağı aşikar.

ABD'den küstah Hakan Atilla hamlesi

BAKANLIK KAYITLARINDA

ABD Adalet Bakanlığı kayıtları, 25 Temmuz 2019’da tutukluluk süresi sona erecek olan Hakan Atilla’nın, ‘bin 362’ mahkumun bulunduğu, Pensilvanya eyaletindeki ‘Schuylhill’ cezaevine nakledildiğini gösteriyor.

ABD'den küstah Hakan Atilla hamlesi

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