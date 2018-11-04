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ABD'den Meksika sınırına tel örgü

ABD Başkanı Donald Trump, mülteci ve göçmenlerle mücadele planı kapsamında sınıra yerleştirdiği askerlerin yanı sıra geçiş bölgelerini dikenli tellerle kapladı.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 09:26..
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ABD'den Meksika sınırına tel örgü

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişinden bu yana asli vazifesi olarak gördüğü mülteci ve göçmenlerle mücadele sert bir çizgi haline geldi. Trump'ın "sınıra duvar ördüreceğim" dediği Meksika sınırına henüz duvar inşa edilmedi ancak Trump ordularını sınır bölgesine yerleştirdi.

ABD'den Meksika sınırına tel örgü

TEL ÖRGÜYLE KAPLADILAR

ABD hükümeti, Orta Avrupa ülkelerinden ABD’ye geçmek amacıyla Meksika sınırına gelen göçmenleri durdurmak için sınırda aldığı güvenlik önlemlerini arttırdı. Hükümet sınırdaki asker sayısını arttırmanın yanı sıra bölgedeki bazı yerlere dikenli tel çekti.

ABD'den Meksika sınırına tel örgü

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Avrupa ülkelerinden ABD’ye geçmek amacı ile Meksika sınırına gelen göçmenleri durdurmak için sınırda aldığı güvenlik önlemlerini arttırdı.

ABD'den Meksika sınırına tel örgü

ORDU SINIRDA

Hükümetin, bölgedeki asker sayısını arttırdığı, gümrük kontrollerini sıklaştırdığı, olası kaçak geçişleri engellemek için tatbikatlar gerçekleştirdiği ve bölgedeki bazı yerlere dikenli tel çektiği öğrenildi.

ABD'den Meksika sınırına tel örgü

Çarşamba günü başlayan ve artarak devam eden ABD Kuvvetlerinin tatbikatları, Pharr-Reynosa Köprüsü’nde gümrükten geçmeye çalışan insanlar arasında korku ve şaşkınlığa yol açtı.

ABD'den Meksika sınırına tel örgü

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