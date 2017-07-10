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ABD'den PKK/PYD'ye askeri sevkiyat

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle askeri yardımlara devam ediyor.

10.07.2017 - 11:27
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ABD'den PKK/PYD'ye askeri sevkiyat

Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplamda 184 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

184 TIR ÖRGÜTE ULAŞTI

5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 184 tır, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye ulaştı.

ABD'den PKK/PYD'ye askeri sevkiyat

AMERİKA'DA AFRİN'E DESTEK EYLEMİ

Amerika'nın başkenti Washington ile Boston, San Diego, San Fransisco ve Knoxville şehirlerde Türkiye'nin Afrin'e yapmaya hazırlandığı operasyon, PKK'lı teröristler tarafından protesto edildi.

ABD POLİSİ İZLEDİ

Beyaz Saray önünde yapılan eylemi de ABD polisleri sadece izledi. Herhangi bir müdahalenin olmadığı gösteride Türkiye aleyhinde sloganlar atıldı.

ABD'den PKK/PYD'ye askeri sevkiyat

ABD'den PKK/PYD'ye askeri sevkiyat

ABD'den PKK/PYD'ye askeri sevkiyat

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