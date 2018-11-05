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ABD'den PKK'ya eğitim

ABD'nin PKK ile işbirliği devam ediyor. Kobani ve Menbiç'te koalisyon adı altında ortak faaliyetler yürüten Washington, PKK'lılara eğitim vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 11:13..
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ABD'den PKK'ya eğitim

ABD'nin PKK ile karşılıklı işbirlikleri devam ediyor. Suriye sahasında koalisyon adı altında faaliyetler gösteren ABD-PKK birlikteliği, Türkiye sınırının hemen karşısındaki Haseke'de devam ediyor.

ABD'den PKK'ya eğitim

ABD'liler PKK'ya eğitim vermek için bölgeye geldi.

ABD'den PKK'ya eğitim

ABD-PKK BİRLİKTELİĞİ

Bölgede devriye faaliyetleri yürüten ABD, PKK'lılara eğitim vermek için sahada bulunuyor. Haseke'de bulunan ABD'li komutanlar bölgedeki PKK'nın sözde sorumluları ile birlikte denetim faaliyetleri yaptı.

ABD'den PKK'ya eğitim

Türkiye için yaklaşan bir yeni PKK operasyonunun amsada bulunduğu günerde ABD'lilerin bölgede PKK'lılar ile poz vermeleri, PKK'nın bölgeden çekilme stratejilerini görüşmeleri olarak yorumlandı.

ABD'den PKK'ya eğitim

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