ABD'den PKK'ya eğitim

ABD'nin PKK ile karşılıklı işbirlikleri devam ediyor. Suriye sahasında koalisyon adı altında faaliyetler gösteren ABD-PKK birlikteliği, Türkiye sınırının hemen karşısındaki Haseke'de devam ediyor.

ABD'liler PKK'ya eğitim vermek için bölgeye geldi.

ABD-PKK BİRLİKTELİĞİ

Bölgede devriye faaliyetleri yürüten ABD, PKK'lılara eğitim vermek için sahada bulunuyor. Haseke'de bulunan ABD'li komutanlar bölgedeki PKK'nın sözde sorumluları ile birlikte denetim faaliyetleri yaptı.

Türkiye için yaklaşan bir yeni PKK operasyonunun amsada bulunduğu günerde ABD'lilerin bölgede PKK'lılar ile poz vermeleri, PKK'nın bölgeden çekilme stratejilerini görüşmeleri olarak yorumlandı.