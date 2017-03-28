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ABD’den Rusya’ya gözaltı tepkisi

Pazar günü Rusya'da yolsuzlukları protesto eden yüzlerce kişinin gözaltına alınmalarına ABD'den tepki geldi.

28.03.2017 - 06:49
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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın toplantısına, ABD’nin, barışçıl göstericilerin gözaltına alınmalarını eleştiren açıklaması ile başladı.

Spicer, "ABD olarak, Rusya genelinde Pazar günü barışçıl protesto eyleminde bulunan yüzlerce kişinin gözaltına alınmalarını en sert biçimde kınıyoruz. Barışçıl protestocuların, insan hakları gözlemcilerinin ve gazetecilerin gözaltına alınmaları demokratik değerlere bir hakarettir. Yolsuzlukları araştıran muhalefet liderinin gösterilerin başında gözaltına alınması ve kendisi üzerindeki polis baskısında son derece rahatsızlık duymaktayız. Durumu izliyoruz ve barışçıl protestocuların hemen serbest bırakılmaları için Rus hükümetine çağrı yapıyoruz. Rus halkı, her yerdeki insanlar gibi, şeffaf ve hesap verebilir yönetim, hukuk çerçevesinde eşit muameleyi, karşılarında misilleme korkusu olmadan fikir özgürlüğünü, düşüncelerini açıklamayaı hak ediyor" dedi.

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