ABD'den Rusya'ya: Kırım'ı Ukrayna'ya geri ver

Günlük basın toplantısında konuşan Spicer, "Başkan Trump Rus hükümetinden Ukrayna'da gerginliği azaltmasını ve Kırım'ı iade etmesini beklediğini açıkça ifade etmiştir" dedi.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

Rusya'ya yaptırımlar konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini söyleyen Spicer, Trump'ın Moskova ile iyi ilişkilere sahip olmak istediğini de sözlerine ekledi.

"KIRIM UKRAYNA'NIN BİR PARÇASI"

ABD'nin yeni atadığı BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu söylemiş ve Rusya'nın Kırım'ı iade edeceği tarihe kadar yaptırımların süreceğini açıklamıştı.