ABD'den Suriye'ye gizli ziyaret

Obama yönetimi döneminde benzer bir ziyaret yapan Votel ilk kez Trump döneminde Suriye'de DEAŞ'le savaşan SDG'nin bir dizi komutanı ile bir araya geldi.

AFP'ye açıklama yapan SDG Sözcüsü Talal Sülo, Votel ile 'Donald Trump döneminde ABD ile koordinasyonu ve ABD'nin verdiği desteği arttırma' konularını ele aldıklarını söyledi.

AĞIR SİLAH SÖZÜ VERİLDİ

Sülo, "İleriki aşamalarda ağır silahların temini konusunda sözler verildi" dedi. Görüşmeyi 'ABD'nin bizim güçlerimize olan desteğinin teyidi' olarak niteleyen Sülo, "Sonuçlar olumluydu. Fırat'ın Gazabı operasyonundaki gelişmeleri ve diğer ortak askeri konuları konuştuk" dedi. Bir SDG kaynağı da görüşmenin 4 saat sürdüğünü aktardı.