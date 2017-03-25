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ABD'den Suudi Arabistan'a dava

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ile sigorta şirketleri, Suudi Arabistan ve bazı vakıflarına tazminat davası açtı.

25.03.2017 - 09:04
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ABD'den Suudi Arabistan'a dava

ABD'nin önceki başkanı Barack Obama'nın vetosuna rağmen, ABD Kongresi geçen yıl Suudi Arabistan ve yabancı şahısların 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulmalarının önünü açan yasayı kabul etmişti.

Suudi Arabistan aleyhine dava açan ancak sonuç alamayan mağdur aileleri ve sigorta şirketleri, kararın ardından tekrar harekete geçerek New York'ta yeniden dava açmaya başladı.

ABD'Lİ SİGORTA ŞİRKETLERİ DE DAVA AÇMAYA BAŞLADI

Hafta başında yaklaşık 800 mağdur adına açılan davaların ardından, bugün de ABD'li sigorta şirketleri Suudi Arabistan ve El Kaide'ye para aktardıklarını iddia ettikleri bazı Suudi vakıflar aleyhine Manhattan Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

Ailelerin avukatları ve sigorta şirketleri Suudi Arabistan ve söz konusu vakıfların El Kaide'ye finansal destek verdiğini iddia ederken, Suudi Arabistan bu iddiaları reddediyor.

DAVALARIN FİNANSAL VE SİYASİ RİSKİ

Uzmanlar, söz konusu davaların ABD finansal piyasalarına ve New York borsasına zarar verebileceğine dikkati çekiyor.

Dünyanın en büyük enerji firması olan Suudi milli petrol şirketi Aramco'nun gelecek sene halka ilk arzının (IPO) gerçekleşeceğine işaret eden uzmanlar, Suudi Arabistan hükümetinin Aramco'nun IPO'su için New York borsası yerine Londra, Hong Kong ve Tokyo borsalarına yönelebileceğini vurguluyor. Suudi Arabistan'ın halka arzından sonra firmanın piyasa değerinin 2 trilyon dolar olması beklenirken, piyasa değeri yaklaşık 740 milyar dolar olan dünyanın en büyük şirketi Apple'ı üçe katlayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD'nin uzun yıllardır Ortadoğu'daki yakın müttefiki Suudi Arabistan'a karşı açılan davaların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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