ABD'den teröristlerle devriyeye açıklama

Türkiye'nin "Fırat'ın doğusuna operasyon" meselesini masada tuttuğu bu günlerde ABD askerlerleri Haseke'de PKK ile devriye faaliyetleri yürütmüş, SDG diye adlandırdıkları PKK'lı teröristlerle görüşmeler gerekleştirmişlerdi.

Pwentagondan bu devriye ve görüşmelere açıklama geldi.

"SDG İLE DEVRİYELER BAŞLADI"

Türkiye ile Münbiç'te ortak devriyeye başladığının ertesi günü ortaya çıkan bu görüntülerle ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "güvence" açıklaması yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, “Cuma günü ABD kuvvetleri, SDG ortaklarımızla Suriye’nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı” ifadesini kullandı.





PKK-ABD EL ELE

Terör örgütü üyelerini ABD askerleriyle birlikte gösteren fotoğraflar birlikteliğin boyutunu gözler önüne serdi. ABD'lilerin Türkiye sınırındaki Ayn İsa, Dırbesiye, Süluk, Resulayn, Ayn el-Arab ve Tel Abyad hattında teröristlerle ortak devriyeleri görüntülere yansıdı.





ABD son iki yılda Suriye PKK'sına 19 bin TIR ve 3 bin kargo uçağı dolusu silah, cephane, araç ve mühimmat gönderdi.



