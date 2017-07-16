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ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

16.07.2017 - 13:31
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ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

Mattis, Pentagon'da bir gazetecinin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasını ABD'nin onaylayıp onaylamadığı yönündeki sorusu karşısında, "Bu, Türkiye'nin bağımsız bir biçimde vereceği bir karar" dedi.

Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri alması halinde bu sistemlerin NATO'nun kendi sistemleriyle uyumlu olup olmayacağının soru işaretleri yarattığını söyledi.

"UYUMLU OLMAYACAK"

"Bu sistemler NATO'nunkilerle hiçbir zaman uyumlu olmayacak" diye devam eden Mattis, şunları söyledi: "Türkler gerçekten S-400 füzeleri alacak mı? Bu sistemleri sadece bir bölgede mi kullanacaklar? Bu soruların cevaplarını beklemek gerek."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haziran ayında ülkesinin Türkiye'ye S-400 bataryaları sevk etmeye hazır olduğunu söylemişti. Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in genem müdürü Sergey Çemezov da yine haziranda yaptığı bir açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin S-400 sözleşmesinin teknik konuları üzerinde anlaşmaya vardığını söylemişti.

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

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