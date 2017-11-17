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ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

Avrupa'ya seyahat edecek için uyarılarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak 2018'i son uyarı tarihi olarak belirtti.

17.11.2017 - 01:26
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ABD Dışişleri Bakanlığı, özellikle tatil dönemlerinde terör saldırılarının artmasını gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarını Avrupa seyahatleri konusunda uyardı.

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

SON 1 BUÇUK AY

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "(Avrupa'ya seyahat eden) ABD vatandaşları tatil festival ve etkinliklerinde dikkatli olmalı. Bu seyahat uyarısı 31 Ocak 2018'de sona erecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son zamanlarda Fransa, Rusya, İsveç, İngiltere, İspanya ve Finlandiya'da söz konusu olan saldırıların, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Avrupa'da benzer eylemleri düzenleme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiği kaydedildi.

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

"KAYGILIYIZ"

Son yılbaşı ve öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin ile İstanbul'daki Reina gece kulübünde yaşanan terör eylemlerinin hatırlatıldığı açıklamada, Bakanlığın muhtemel saldırılar konusunda kaygılı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarının bazı terör destekçilerinin ve kendi kendine radikalleşmiş kişilerin saldırılarına karşı dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

BÖLGE BÖLGE UYARI

Teröristlerin silah, patlayıcı madde ve araç gibi birçok saldırı aracını kullanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, turistik yerler, ulaşım noktaları ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra otel, kulüp, restoran, ibadethane, park ve yüksek profilli etkinliklerin saldırganların ilgisini çekebilecek alanlar olduğu ifade edildi.

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