AB'de 'altın pasaport' isyanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’ndaki Türkiye Uzay Ajansının bu yıl içinde kurulacağını duyurdu.

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700 Euroya 6 günde 6 ülke daha ne olsun

Diyelim ki daha önce hiç yurt dışına çıkmadın. 6 günlük bir geziyle seni "Ben 6 ülke görmüş biriyim" diye hava atacak konuma getiriyorum. Bak bu kıyağı sana kimse yapmaz.