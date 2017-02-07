AB'de sınır kontrolleri tekrar uzatıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Komisyonunun, Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç’in 12 Şubat’ta sona erdirmesi gereken sınır kontrollerini 3 ay daha yapmasına yönelik önerisini kabul etti.

ALMANYA SEÇİMLERİNE KADAR UZATILMASI BEKLENİYOR

Sınır kontrollerinin, 24 Eylül’de Almanya’da yapılacak genel seçime kadar her 3 ayda bir uzatılması bekleniyor. Uzatma kararı, AB’nin vize yasağı ve sığınmacı alınmasını engelleyen kararlarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdiği bir dönemde alındı.

AB, sığınmacı gelişini önlemek için Schengen’in askıya alınmasının yanı sıra bazı ülkelerle anlaşmalar imzalamalarının, ABD’nin yaptığı gibi ‘duvar örmek değil, sığınmacı akışını’ yönetmek olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, Avrupa’da Macaristan, Avusturya ve İspanya’nın Afrika’daki toprağı Ceuta’da duvar işlevi gören dikenli teller bulunuyor..

Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile olan sınırlarında; Almanya, Avusturya sınırında; Danimarka, Almanya ile feribot hattı olan limanlarla Almanya kara sınırında; İsveç, Güney ve Batı Polis Bölgesi ile Danimarka ile arasındaki Öresund Köprüsü’nde; Norveç de Danimarka, Almanya ve İsveç’le feribot hattı olan limanlarında kontroller gerçekleştiriyor.

2015'İN SONUNDA SINIR KONTROLLERİNE BAŞLANILMIŞTI

Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç, 2015’in sonuna doğru aşamalı olarak sınır kontrollerine başlamıştı. AB’nin en büyük başarısı olarak görülen Schengen’in askıya alındığı uygulama eleştirilse de 3 ayda bir uzatılmıştı. Avrupa’ya 2015 yılında bir milyondan fazla sığınmacı gelmiş, 18 Mart 2016’da Türkiye ile varılan mutabakatın ardından günlük ortalama geçişler 80’e kadar gerilemişti. AB, geçen hafta da sığınmacıların Avrupa’ya gelişini önlemek için Libya’yla anlaşmaya varmıştı.