AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn kurbanların ailelerine ve dostlarına taziyelerini sundu, yaralılara şifa diledi.

TERÖRLE MÜCADELE ORTAK SORUNUMUZ

Hahn, İzmir'de yaşanan terör saldırısını kınayarak: "Avrupa Birliği bu zor zamanlarda Türkiye ve Türk halkının yanındadır. Terörle mücadelenin ortak sorunumuzdur." dedi.

ALMAN BAKAN DA KINADI

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.'' ifadesini kullandı.

"GELEN HABER KARŞISINDA SARSILDIM"

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.