taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.386
USD
3,5938
EURO
3,8106
ALTIN
136,32
PETR
56,8500

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

Avrupa Birliği Komiseri Johannes Hahn İzmir'deki terör saldırısından dolayı şoke olduğunu açıkladı ve dayanışma mesajı verdi.

AA | 06.01.2017 - 02:39
  1. Haberler
  2. Gündem
AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn kurbanların ailelerine ve dostlarına taziyelerini sundu, yaralılara şifa diledi.

TERÖRLE MÜCADELE ORTAK SORUNUMUZ

Hahn, İzmir'de yaşanan terör saldırısını kınayarak: "Avrupa Birliği bu zor zamanlarda Türkiye ve Türk halkının yanındadır. Terörle mücadelenin ortak sorunumuzdur." dedi.

ALMAN BAKAN DA KINADI

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de, İzmir'deki terör saldırısını kınadı. Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.'' ifadesini kullandı.

"GELEN HABER KARŞISINDA SARSILDIM"

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.
Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Avrupa Birliği İstanbul'daki saldırıya 'terör' diyemedi haberi

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB'den FETÖ itirafı haberi

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB, gözaltına alınan Kışanak için endişeleniyor haberi

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

52
New York Times'da maklube tarifi

New York Times'da maklube tarifi

40
Pastanede yangın: 1 ölü, 5 yaralı

Pastanede yangın: 1 ölü, 5 yaralı

0
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de Guterres'le görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de Guterres'le görüştü

20
Mahrez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi

Mahrez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi

0
Gazze'de fakirlik oranı yüzde 65

Gazze'de fakirlik oranı yüzde 65

4
AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM