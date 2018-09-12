AB'den dolara karşı euro çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevinde son 12 ayına giren Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'na hitaben yıllık 'birliğin durumu' konuşmasını yaptı.

Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durumu ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte değişimi hızlanan küresel ilişkilerin ışığında değerlendiren Juncker Avrupalıları, ticarette dolar karşısında euro kullanımına geçmeye davet etti.

"TAM MANASIYLA PARASAL-EKONOMİK BİRLİK OLMALIYIZ"

Dolar karşısındaki rekabetten karlı çıkabilmek için Avrupa ülkelerini ekonomik ve parasal birliğe davet eden Juncker, AB'nin ticaretteki güç unsurunu halini daha da geliştirmek ve etkili hale getirebilmek için eş zamanlı ve koordineli bir hareketin başlaması gerektiğini belirtti.

Juncker, "Birleşik Avrupa dünya ticaretinde kaçınılamaz bir güç haline geldi. Son gelişmeler AB'nin para ve sermaye piyasaları birliğini daha da derinleştirmesine ihtiyaç olduğunu gösterdi. AB, euroyu bir dünya bara birimi haline getirmek istiyorsa, parasal ve ekonomik birliği tam teşekkülü hale getirmek birinci öncelik olmalı." dedi.

"EUROYU STRATEJİK KULLANMALIYIZ"

Juncker ayrıca euro'nun stratejik gücünün de sahaya yansıtılması gerektiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı "Dolardan sonraki en önemli ikinci para birimi olan euroyu daha fazla teşvik etmeli, çok daha stratejik kullanmalıyız. Euro, Avrupa egemenliğinin aktif bir aracı olmalı. Komisyon, bu yılın sonuna kadar euronun uluslararası rolünü güçlendirme amaçlı inisiyatifleri paylaşacak." dedi.

"DOLAR İLE ENERJİ VE UÇAK ALIŞVERİŞİ SONA ERMELİ"

Juncker dolar karşısında alınabilecek rekabet önlemlerini sıralarken, parasal olarak büyük bir masraf olan enerji ve uçak alımlarının dolar ile yapılmaması gerektiğini söyledi.

Juncker "Yılda 300 milyar euroyu bulan enerji ithalatı gerçekleştiren AB'nin bunun sadece yüzde 2’sini ABD’den almasına rağmen ödemeyi Amerikan dolarıyla yapması gerçekten çok tuhaf oluyor. Tıpkı Avrupalı havayollarının uçak satın alırken dolar kullanması gibi." dedi.