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AB'den Katalonya açıklaması

Türkiye'de özerklik hayaliyle askere ve polise saldıranlara destek olan AB, söz konusu İspanya olunca tavır değiştirdi.

23.10.2017 - 14:38
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AB'den Katalonya açıklaması

Avrupa Birliği (AB), İspanya merkezi hükümetinin Katalonya özerk yönetimi hükümetini feshetme kararını anayasaya uygun buldu.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, İspanya'nın özerk yönetimlere müdahaleyi düzenleyen anayasanın 155. maddesini işleme koyma kararını değerlendirdi.

"ANAYASAL ÇERÇEVE İLE UYUMLU"

AB Komisyonu'nun pozisyonunun bilindiğini söyleyen Schinas, "Biz her zaman İspanyol Anayasası ve yasal düzenlemelerine saygı duyduğumuzu söyledik. Bu adım da tamamen anayasal çerçeveyle uyumlu görünüyor." dedi.

KATALANLARIN ÖZERKLİĞİ FESH EDİLDİ

İspanyol hükümeti, 21 Ekim'de 155. madde çerçevesinde Katalonya özerk yönetimi hükümetini feshederek, 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararı almış ve onaylanması için senatoya göndermişti.

AB'den Katalonya açıklaması

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