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AB'den Libya'ya bot yasağı

AB, Libya üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıları engellemek için göç yolunu kapatmaya çalışıyor.

17.07.2017 - 16:05
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Avrupa Birliği Konseyi, Akdeniz'den İtalya’ya yönelik sığınmacı akışını engellemek için Libya’ya yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı.

ŞİŞME BOT VE DENİZ MOTORLARI ARTIK İHRAÇ EDİLMEYECEK

Açıklamada, yaptırım kararının insan kaçakçılarının iş modellerine engel olmak amacıyla alındığına dikkat çekilerek, AB ülkelerinden Libya’ya şişme bot ve deniz motorlarının ihraç edilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

AB'den Libya'ya bot yasağı

SIĞINMACILARIN AVRUPA'YA GEÇİŞLERİ

Son dönemde, yoğunluklu olarak Sahraaltı Afrika kökenli mülteciler, merkez Akdeniz yolunu kullanarak İtalya'ya ulaşıyor. AB, özellikle Libya üzerinden İtalya’ya ulaşan bu göç yolunu kapatmaya çalışıyor.

80 BİN MÜLTECİ DENİZDEN AVRUPA'YA GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, sadece 2017'’nin ilk yarısında 80 binin üzerinde mülteci deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 2 bin kişi açık sularda hayatını kaybetti. İtalya’da mülteci merkezlerindeki toplam kalan sayısı da 200 bini aştı.

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