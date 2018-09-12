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AB'den Macaristan'a yaptırım kararı

Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın AB değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım içeren maddeyi yürürlüğe koyma kararı aldı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 14:52..
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Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada 448'e karşı 197 oyla 7. maddenin işletilmesine karar verdi.

AB'DEKİ OY HAKKI ASKIYA ALINACAK

7. maddenin işletilmesi kararı Macaristan'ın hemen cezalandırılması anlamına gelmiyor ancak ülkenin  AB'deki oy hakkının askıya alınmasına kadar bir dizi yaptırımın uygulanmasının kapısını açıyor. Bu karar aynı zamanda Macar hükümetine, AB değerlerini ihlal ettiği için gönderilen resmi bir uyarı olarak görülüyor.

POLONYA ONAYLAMAYABİLİR

Macaristan'a yaptırım uygulanması için Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği tasarının 28 AB üyesi ülke tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Polonya'nın tasarıyı onaylamayarak, Macaristan'a yaptırım uygulanmasını engellemesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu, birlik tarihinde ilk 7. maddenin üye bir ülke için işletilmesi kararını aldı. Geçtiğimiz yıl Polonya'da yapılan yargı reformu sonrasında Avrupa Komisyonu, Polonya için benzer bir karar almıştı.

ORBAN HÜKÜMETİNE YÖNELİK SUÇLAMA

Macaristan'da Orban hükümeti, medyayı susturmak ve sivil toplum kuruluşları ile yargıyı hedef almakla suçlanıyordu.

Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapan Orban, oylamanın Macaristan mülteci almayı reddettiği için bir intikam aracı olarak kullanıldığı savunmuştu.

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