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AB'den referandum değerlendirmesi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini, referandumla ilgili yaptığı açıklamada, "Saygı duyuyoruz" dedi.

28.04.2017 - 20:30
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AB'den referandum değerlendirmesi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mohgherini, referandum ile ilgili açıklama yaptı.

TEMSİLCİ MOHGHERİNİ: REFERANDUMA SAYGI DUYUYORUZ

Açıklamada, "Referandum sonuçlarına saygı duyuyoruz, Türkiye ile müzakereler askıya alınmadı" ifadeleri kullanıldı.

AB'den referandum değerlendirmesi

MALTA'DA DIŞİŞLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere Malta'nın Valletta kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, toplantı salonu girişinde Malta Dışişleri Bakanı Geoge William Vella ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini karşılamıştı.

AB'den referandum değerlendirmesi

AB'den referandum değerlendirmesi




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