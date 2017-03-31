AB’den sığınmacı yardımı açıklaması

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destek için kurulan idari komitenin 6’ncı toplantısının Brüksel’de bugün yapıldığını açıkladı.

7 YENİ PROJE

Komite, sığınmacıları desteklemek için gelen yeni projelerin değerlendirildiği belirtirken yapılan açıklamada, toplam değeri 46,1 milyon avroluk eğitim ve sağlık alanında 7 yeni insani projenin başlatıldığı bildirildi.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLEN PARA

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona toplam 2,2 milyar avro tahsis edildiği, 46 proje için 1,5 milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığı ve bu projelere 777 milyon avroluk ödeme yapıldığı kaydedildi.

3 MİLYAR AVRO SÖZÜ

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik bu mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda. Türkiye'de 3 milyonun üzerindeki sığınmacının yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye’nin sığınmacılar için harcadığı paranın, sivil toplum kuruluşları ve belediye harcamalarıyla birlikte yaklaşık 24 milyar avro civarında olduğu öngörülüyor.