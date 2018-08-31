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AB'den Trump'a gözdağı

ABD Başkanı Trump'ın; Avrupa Birliği ile ABD arasındaki araç ticaretinde gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki öneriyi kabul etmemesine Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'dan cevap geldi.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 10:08..
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Trump'ın kararına ilişkin cevap verdi.

AB'den Trump'a gözdağı

"BİZ DE AYNISINI YAPARIZ"

Juncker, "Avrupa Birliği vergi politikalarını kimsenin belirlemesine izin vermez. Eğer Washington anlaşmayı bozar ve otomobil vergilerini artırırsa aynısını biz de yaparız." açıklamasında bulundu.

Reuters'de yer alan bilgiye göre; Juncker ayrıca 'Umarım ABD Başkanı Trump'la yaptığımız yeni vergi düzenlenmeyeceğine yönelik anlaşma geçerli olur." dedi.

AB'den Trump'a gözdağı

"ÖNERİLER YETERİNCE İYİ DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) iki taraf arasındaki araç ticaretinde gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki önerisini kabul etmedi.

Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, "Öneri yeterince iyi değil; onların tüketici alışkanlıkları kendi araçlarını alma yönünde, bizim araçlarımızı alma yönünde değil." dedi.

AB İSTEKLİYDİ

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom, Avrupa Parlamentosu üyelerine Perşembe günü yaptığı konuşmada, "AB, eğer ABD aynısını yapar ise, otomobil gümrük tarifelerini sıfıra indirmeye, tüm tarifeleri sıfırlamaya istekli." demişti.

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