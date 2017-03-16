AB'den Türkiye'deki sığınmacılara mali destek

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı çocuklara yönelik toplam 34 milyon avroluk koşullu doğrudan mali destek programı başlatıldığını açıkladı.

AB'DEN SIĞINMACILARA PARA YARDIMI

Buna göre, Türkiye’de düzenli olarak okullarda eğitim alan 230 bin ihtiyaç sahibi sığınmacı çocuğun ailesine doğrudan para yardımı sağlanacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Türk Kızılayı'nın uygulayacağı programa mayıs ayında başlanacak ve desteklemeler iki aylık dönemlerle verilecek.

AB 2017 SONUNDA KADAR 3 MİLYAR AVROLUK FON TAAHHÜT ETTİ

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.