taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.099
USD
3,6587
EURO
4,3077
ALTIN
151,75
PETR
58,0300

AB'den Türkiye'ye KKTC uyarısı

Avrupa Komisyonu, Türkiye’yi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek herhangi bir anlaşmazlık çıkartmaması konusunda uyardı.

17.10.2017 - 11:59
  1. Haberler
  2. Dünya

AB'den Türkiye'ye KKTC uyarısı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun "Türkiye'ye bağlı Özerk Cumhuriyet olalım" açıklaması Kıbrıs’taki yeniden birleşme tartışmalarını alevlendirdi.

ÖZERK CUMHURİYET

Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs’ın nasıl görünebileceğini şöyle anlattı: “Türkiye’nin savunma ve dış ilişkilerden sorumlu, ancak diğer meselelerin kendi yönetimi içinde olacağı bir özerk cumhuriyet, mesela Fransa-Monaco ya da İngiltere-Cebelitarık modelinde olduğu gibi.”

Öneriyle ilgili görüş bildiren Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, böyle bir senaryoyu ihtimal dışı görmeyerek, ‘Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin birlikte siyasi bir çözüm üzerinde karar vereceğini’ ifade etti.

ATİNA TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamaların ‘kabul edilemez’ olduğunu belirten Atina’dan ise büyük tepki geldi. Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan politikacı Yiorgi Koumoutakos böyle bir adımın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs meselesini çözme çabalarını zayıflatacağını söyledi.

“Komşu ülkelerdeki herkes, komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek her türlü anlaşmazlıktan kaçınılması gerektiğinin farkında.” şeklinde konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü aynı zamanda BM gözetimindeki Kıbrıs’ın çözüm sürecini tam desteklediklerini belirterek, Türkiye’ye açık bir mesaj gönderdi.

Kıbrıslı Bakan'dan 'özerk olalım' önerisi

AB'den Türkiye'ye KKTC uyarısı

İlginizi Çekebilir
Kuzey Kore'de Trump karşıtı propaganda afişleri
ABD ve Kuzey Kore arasında nükleer gerilim sürerken, Pyongyang yönetimi içinde Trump'ın bulunduğu ABD karşıtı afişler hazırlattı.
AB'de 117,5 milyon kişi yoksulluk riski altında
AB geçen yıl nüfusun 23,4'üne karşılık gelen 117,5 milyon kişi, yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Taliban'a esir düşen ABD'li asker suçlu bulundu
Amerikalı çavuş Bowe Bergdahl'ın, "firar" ve "düşman karşısında yanlış davranma" iddiasıyla askeri mahkemede yargılanacak.
İki Katalan STK lideri tutuklandı
Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim'de düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası tansiyon düşmüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu

99
Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

Emre Mor La Liga'da ilk golünü attı

19
Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Nedim Şener ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

44
Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

65
Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin Barzani tavrını eleştirdi

410
Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

72
Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

Nebahat Çehre gençlik sırrını satıyor

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM