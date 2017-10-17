AB'den Türkiye'ye KKTC uyarısı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun "Türkiye'ye bağlı Özerk Cumhuriyet olalım" açıklaması Kıbrıs’taki yeniden birleşme tartışmalarını alevlendirdi.

ÖZERK CUMHURİYET

Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs’ın nasıl görünebileceğini şöyle anlattı: “Türkiye’nin savunma ve dış ilişkilerden sorumlu, ancak diğer meselelerin kendi yönetimi içinde olacağı bir özerk cumhuriyet, mesela Fransa-Monaco ya da İngiltere-Cebelitarık modelinde olduğu gibi.”

Öneriyle ilgili görüş bildiren Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, böyle bir senaryoyu ihtimal dışı görmeyerek, ‘Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin birlikte siyasi bir çözüm üzerinde karar vereceğini’ ifade etti.

ATİNA TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamaların ‘kabul edilemez’ olduğunu belirten Atina’dan ise büyük tepki geldi. Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan politikacı Yiorgi Koumoutakos böyle bir adımın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs meselesini çözme çabalarını zayıflatacağını söyledi.

“Komşu ülkelerdeki herkes, komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek her türlü anlaşmazlıktan kaçınılması gerektiğinin farkında.” şeklinde konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü aynı zamanda BM gözetimindeki Kıbrıs’ın çözüm sürecini tam desteklediklerini belirterek, Türkiye’ye açık bir mesaj gönderdi.