AB'den Türkiye'ye referandum tehdidi

Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi grubu Türkiye Raportörü Renate Sommer, Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu hakkında açıklamalarda bulundu.

MÜZAKERE TEHDİDİ

Sommer, Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa, muhatabımız bir diktatör olacak. Üyelik müzakerelerine devam edilebileceğini pek düşünemiyorum." şeklinde konuştu.

MÜLTECİ ANLAŞMASI DEVAM EDERMİŞ

Sommer, Türkiye ile yaşanan gerginliğe rağmen, geçen yıl imzalanan mülteci mutabakatının sürdürüleceğini işaret etti.

"Mülteci anlaşmasının feshedileceğini düşünmüyorum." diyen Sommer, "Erdoğan'ın da boğulan insanların fotoğraflarına dayanamayacağını..." savundu.