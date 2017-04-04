AB'den Türkiye'ye sığınmacı çağrısı

Sofya'da açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin sığınmacı anlaşmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

SIĞINMACI ANLAŞMASI TAM OLARAK UYGULANSIN

Tusk "Biz AB ile Türkiye arasında imzalanmış olan sığınmacı anlaşmasının tam olarak uygulanması konusu ile meşgulüz" diye konuştu.

Tusk, AB'nin yasadışı göç yollarının tamamen kapatılması konusunda kararlı olduklarını da vurguladı.

"BULGARİSTAN EN İYİ ÖRNEKTİR"

Tusk, AB'nin dış sınırı konumundaki Bulgaristan-Türkiye sınırındaki durumun kontrol altında olduğuna dikkat çekerek,”Sınırlarımızı nasıl koruyacağımız konusunda Bulgaristan en iyi örnektir” vurgulamasını yaptı.