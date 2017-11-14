AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik krizden kurtulmak için Türkiye, Rusya ve Çin'i işaret etmişti.

TÜRKİYE'YE İNANIYORUZ

Krize teslim olmayacağını ifade eden Maduro, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin; "Türkiye'ye geldik çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AB'DEN JET KARAR

Avrupa Birliği (AB), Venezuela’ya silah ambargosu, seyahat yasağı ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı aldı.

Venezuela lideri Maduro'dan Türkiye açıklaması haberi