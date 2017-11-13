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AB'den 'yalan haberle mücadele' adımı

Avrupa Birliği (AB), yalan haber ve internet ortamındaki yanlış bilgiyle mücadele etmek için üst düzey uzman grubu kurma kararı aldı.

13.11.2017 - 16:58
  1. Haberler
  2. Dünya

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AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının temsilcilerinden oluşacak uzman grubunun yalan haber ve yanlış bilgilendirmeye ilişkin araştırma yürüteceği ve kamuoyu görüşüne başvuracağı bildirildi.

İNTERNET ORTAMINDA GÜVEN ARTIRILACAK

Araştırma sonucunun AB'nin yalan haberle mücadeleye ilişkin strateji oluşturmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Bilgi akışı ve yanlış bilgilendirmenin olağanüstü boyutlara ulaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımıza yalan haberleri tespit edebilmelerini sağlayacak, internet ortamında güveni artıracak ve edindikleri bilgileri kullanmalarına yardımcı olacak araçlar sağlamayız." ifadesini kullandı.

YASAL DÜZENLEMELER İSTENMİŞTİ

Avrupa Parlamentosu, temmuz ayında AB Komisyonunun yalan haberlere ilişkin mevcut durum hakkında çalışma yapmasını talep eden bir tasarıya imza atmıştı.

Tasarıda konuya ilişkin hukuki altyapının araştırılması ve yalan haberin yayılmasının engellenmesi için yasal düzenlemelerin belirlenmesi istenmişti.

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