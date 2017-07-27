AB'den Yunanistan'a mülteci desteği

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, başkent Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısıyla programı tanıttı.

209 MİLYON AVRO BÜTÇE AYRILDI

Stylianides, burada yaptığı açıklamada, "Toplam 209 milyon avro bütçeye sahip Entegrasyon ve Konaklama için Acil Destek programını başlatıyoruz. Program kapsamında 57 milyon avro sığınmacılara dağıtılacak ön ödemeli kartlar ve 93 milyon avro kiralanacak 22 bin apartman dairesi için ayrılacak." ifadelerini kullandı.

1,3 MİLYAR AVRO SADECE YUNANİSTAN'A VERİLDİ

Avramopoulos ise AB Komisyonunun Aralık 2014'te başlayan ve 2015'te zirveye çıkan sığınmacı krizi boyunca Yunanistan'ın yanında olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 1,3 milyar avroluk fon, sığınmacı krizinin yönetimi için Yunanistan'a ayrıldı. Yunanistan, fonlardan en çok faydalanan ülke olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatının işlemeye devam ettiğini anımsatan Avramopoulos, mutabakat sayesinde günlük sığınmacı geçişlerinin ortalama 40'a düştüğünü vurguladı.

"DİĞER AVRUPA ÜLKERİNE KAPIMIZ AÇIK"

Avramopoulos, Çekya, Macaristan ve Polonya gibi AB üyesi ülkelerin sığınmacıların yeniden yerleştirilmesi konusunda iş birliği yapmadığına dikkati çekerek, "Eğer bu ülkeler fikirlerini değiştirirlerse kapımız açık. Fikirlerini değiştirmek için bir ayları var. Konuşmaya açığız." şeklinde konuştu.