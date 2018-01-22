ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin kutlandığı Epifani bayramı kapsamında Rus geleneklerini daha iyi anlamak için Moskova bölgesindeki buz tutmuş Istra nehrinde açılan haç şeklindeki havuza girdi.

"RUSLARI DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN"

ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, 19 Ocak’ta Epifani bayramı kapsamında Moskova’daki Yeni Kudüs Manastırı’na gitti. Huntsman, manastırdan sonra, Rus geleneklerini daha iyi anlamak amacıyla Istra nehrinde açılan havuzdan buz gibi suya girdi.

Huntsman, Rusları daha iyi anlamak için havuza girdiğini gelenekleri anlamanın iki halk arasındaki güveni artırdığını ifade etti.

ABD'li büyükelçi buz gibi suya girdi VİDEO





SUYA GİRİNCE ŞOKE OLDU

Buz gibi suya girmek için hazırlık yapan Büyükelçi, zerini çıkardıktan sonra havuza girdi. Soğuk karşısında bir anda neye uğradığını şaşıran Huntsman ne yapacağını şaşırarak havuza daldı.

Birkaç defa suya girip çıkan Büyükelçi daha sonra havuzdan çıkartıldı. Hemen üzerine kalın bir bornoz verilen Hutsman, sıcak içecekler ile kendine getirilmeye çalışıldı.

"UNUTULMAZ BİR DENEYİM"

Gazetecilere konuşan Huntsman "Bana bunun unutulmaz bir deneyim olduğunu söylemişlerdi, gerçekten de öyleymiş. Bu büyük gelenek beni çok etkiledi. Bizim için insanlar arasında buluşmalar önemlidir" dedi.