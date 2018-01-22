taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.545
USD
3,8158
EURO
4,6745
ALTIN
163,48
PETR
68,6100

ABD'li büyükelçi buz gibi suya girdi

ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin kutlandığı Epifani bayramı kapsamında Rus geleneklerini daha iyi anlamak için buz tutmuş havuza girdi.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 12:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin kutlandığı Epifani bayramı kapsamında Rus geleneklerini daha iyi anlamak için Moskova bölgesindeki buz tutmuş Istra nehrinde açılan haç şeklindeki havuza girdi.

ABD'li büyükelçi buz gibi suya girdi

"RUSLARI DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN"

ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, 19 Ocak’ta Epifani bayramı kapsamında Moskova’daki Yeni Kudüs Manastırı’na gitti. Huntsman, manastırdan sonra, Rus geleneklerini daha iyi anlamak amacıyla Istra nehrinde açılan havuzdan buz gibi suya girdi.

Huntsman, Rusları daha iyi anlamak için havuza girdiğini gelenekleri anlamanın iki halk arasındaki güveni artırdığını ifade etti.

ABD'li büyükelçi buz gibi suya girdi VİDEO


SUYA GİRİNCE ŞOKE OLDU

Buz gibi suya girmek için hazırlık yapan Büyükelçi, zerini çıkardıktan sonra havuza girdi. Soğuk karşısında bir anda neye uğradığını şaşıran Huntsman ne yapacağını şaşırarak havuza daldı.

Birkaç defa suya girip çıkan Büyükelçi daha sonra havuzdan çıkartıldı. Hemen üzerine kalın bir bornoz verilen Hutsman, sıcak içecekler ile kendine getirilmeye çalışıldı.

ABD'li büyükelçi buz gibi suya girdi

"UNUTULMAZ BİR DENEYİM"

Gazetecilere konuşan Huntsman "Bana bunun unutulmaz bir deneyim olduğunu söylemişlerdi, gerçekten de öyleymiş. Bu büyük gelenek beni çok etkiledi. Bizim için insanlar arasında buluşmalar önemlidir" dedi.

ABD'li büyükelçi buz gibi suya girdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

72
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

113
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

91
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

288
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

106
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

47
El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM