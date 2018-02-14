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ABD'li kadın İngiliz aksanıyla uyandı

ABD'li bir kadın, akşam migren ağrısıyla uyuduğu uykudan İngiliz aksanı konuşarak uyandı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 12:02..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletinde yaşayan Michelle Myers adlı kadın, sık sık yaşadığı şiddetli migren ağrılarından muzdarip.

MİGREN AĞRISININ ŞAŞIRTAN ETKİSİ

Eski güzellik kraliçesi olan Michelle Myers, bir gün yine migren ağrılarıyla daldığı uykusundan uyandığında İngiliz aksanı konuştuğunu farketti.

ABD'li kadın İngiliz aksanıyla uyandı

ŞİMDİYE KADAR BİLMEDİĞİ 3 AYRI AKSANLA UYANDI

Daha önce de İrlanda ve Avustralya aksanıyla uyanmış olan Myers için sürpriz olmayan durum yine de şaşırtıcıydı. Çünkü Myers daha önce hiç Amerika dışına çıkmamıştı.

ABD'li kadın İngiliz aksanıyla uyandı

NÖROLOJİK BİR DURUM

Genellikle inme, beyinde hasar, tramva ve nörolojik hasarın neden olduğu bu duruma “Yabancı Aksan Sendromu” adı veriliyor.

ABD'li kadın İngiliz aksanıyla uyandı

ESKİ HALİNE DÖNMEK İSTİYOR

Myers, daha önce yaşadığı İrlanda ve Avustralya aksanıyla konuşma durumu, birer hafta sürdüğünü belirterek başka bir insan gibi hissettiğini ve eski haline dönmek istediğini söyledi.

ABD'li kadın İngiliz aksanıyla uyandı

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