taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.459
USD
3,6368
EURO
4,1515
ALTIN
142,82
PETR
46,9400

ABD'nin Af Örgütü endişesi

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Af Örgütü üyelerinin gözaltına alınmasının ardından ABD hiç de şaşırtıcı olmayan bir açıklama yaptı.

07.07.2017 - 13:16
  1. Haberler
  2. Gündem
ABD'nin Af Örgütü endişesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi ve diğer saygın kuruluşların önde gelen insan hakları savunucularının 5 Temmuz'da gözaltına alınmalarından derin endişe duymaktadır."

NELER YAŞANMIŞTI?

5 Temmuz'da Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin Büyükada'da yaptıkları toplantıya polis operasyon düzenlemişti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'yi gözaltına aldı.

Büyükada'da uluslararası örgütün toplantısına baskın haberi
ABD'nin Af Örgütü endişesi

İlginizi Çekebilir
ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı
Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreninde çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal'a kafa attı.
Gurbetçi gözünden Hamburg olayları
Hamburg'da G20 zirvesi protesto yürüyüşü sırasında çekilen bu görüntü gülümsetti.
Dünya liderleri G20 için Almanya'da
Hamburg'da bugün başlayan G20 zirvesi öncesinde ev sahibi ülkenin Başbakanı Angela Merkel liderleri tek tek karşıladı.
Adalet Yürüyüşü'ndeki Kılıçdaroğlu İstanbul'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 23. gününde İstanbul'a giriş yaptı. Konvoy Mehter Marşı'yla karşılandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

196
Talisca geri dönüyor

Talisca geri dönüyor

30
G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükseliyor

G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükseliyor

165
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

226
Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

66
Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

96
Kılıçdaroğlu The Guardian'a yazdı

Kılıçdaroğlu The Guardian'a yazdı

400
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM