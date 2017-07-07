ABD'nin Af Örgütü endişesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi ve diğer saygın kuruluşların önde gelen insan hakları savunucularının 5 Temmuz'da gözaltına alınmalarından derin endişe duymaktadır."

NELER YAŞANMIŞTI?

5 Temmuz'da Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin Büyükada'da yaptıkları toplantıya polis operasyon düzenlemişti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'yi gözaltına aldı.