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ABD'nin Çevre Koruma Ajansı başkanı onaylandı

ABD senatosunda yapılan oylama sonucu yüzde 52 oy alan Scott Pruitt, ABD'nin Çevre Koruma Ajansı başkanı oldu.

18.02.2017 - 11:55
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanlığına seçtiği Scott Pruitt’in adaylığını, Demokratların muhalefetine rağmen onayladı.

52 OYLA KABUL EDİLDİ

Pruitt’in geçmişte dava açtığı EPA’ye başkanlık etmesi, Senato’da yapılan oylamada 46’ya karşı 52 oyla kabul edildi. Geçmişte EPA’ya yetki sınırlarını aştığı gerekçesiyle dava açan Pruitt, iklim değişikliğinin insanların neden olduğu çevre kirliliğinden kaynaklandığına inanmıyor.

ROBERT HARWARD GÖREVİ REDDETMİŞTİ

Pruitt’in, Donald Trump’ın petrol, doğalgaz ve kömür sektörlerinde üretimi artırma vaatlerine, çevresel regülasyonları iptal ederek destek vereceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz gün ise Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden istifa eden Michael Flynn’in yerine geçmesi istenen emekli Koramiral Robert Harward’ın bu teklifi reddetmişti.

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