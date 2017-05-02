ABD'nin en büyük petrol rafinerisi Suudilerin

Port Arthur rafinerisine sahip Motiva Enterprises adlı şirketin yüzde 50 ortağı İngiliz-Hollandalı enerji devi Royal Dutch Shell'den yapılan açıklamada, Motiva firmasının varlıklarının şirketin diğer yüzde 50 ortağı Aramco ile paylaşılmasına yönelik işlemlerin tamamlandığı belirtildi.

GÜNLÜK ORTALAMA 600 BİN VARİL

Buna göre, günlük ortalama 600 bin varillik ham petrol rafine kapasitesi bulunan ve ABD'nin en büyük petrol rafinerisi olan Port Arthur ile bölgedeki 24 dağıtım terminalinin Suudi Aramco'ya devredildiği kaydedildi.

Ayrıca, anlaşma kapsamında, Louisiana eyaletinde bulunan Norco ve Convent rafinerileriyle 11 dağıtım terminalinin Royal Dutch Shell firmasına verildiği ifade edildi.