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ABD'nin Irak’a verdiği silahların izi kayıp

Eğit-donat kapsamında Irak ordusuna verilen 2 milyar dolardan fazla değere sahip ekipman ile silahların takip edilemediği ortaya çıktı.

25.05.2017 - 04:14
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ABD'nin Irak’a verdiği silahların izi kayıp

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başdenetçi 2016 denetim raporu, ABD ordusunun eğit-donat programı kapsamında Irak ordusuna verdiği 2 milyar dolardan fazla değere sahip askeri ekipman ile silahların kayıt ve takibinin doğru yapılmadığını ortaya koydu.

Eylül ayında yayınlanan "Ordu Irak Eğit-Donat Fonu Ekipmanlarının Sayı ve Yerini Tespit Etmek İçin Etkili Kontroller Yapmadı" başlıklı raporun gizliliği, Uluslararası Af Örgütü’nün bilgi edinme hakkı kapsamındaki talebi üzerine kaldırıldı ve rapor kamunun erişimine açıldı.

"VERİLEN EKİPMANIN KAYITLARI DORU VE GÜNCEL DEĞİL"

Raporda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Birinci Bölge Teçhizat Komutanlığının, Irak Eğit-Donat Fonu'ndan alınan Kuveyt ve Irak’taki ekipmanların miktarına ve bulunduğu yerlere ilişkin kayıtları doğru ve güncel bir şekilde tutmadığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BÜTÇE AYRILMIŞTI

Irak Eğit-Donat Fonu ABD Kongresince 2015 yılında oluşturulmuş ve o yıl için savunma bütçesinden 1,6 milyar dolar ayrılmıştı. DEAŞ ile mücadele için ayrılan söz konusu fon için 2016 yılında da 715 milyon dolar ayrılmıştı.

KAYITLAR BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILMADI

Denetim raporunda ABD ordusunun silahların takibini doğru yapamamasının nedeninin, merkezi bir otomatik sistem yerine Irak’a verilen silah ve ekipmanların kayıtlarının el ile yazılı dağıtım belgeleri üzerinden tutması olduğu belirtildi.

Mezhep merkezli radikal grupların yanı sıra birçok terör örgütünün de faaliyet gösterdiği bir bölgeye gönderilen milyar dolarlık silahların kontrolünün doğru yapılmaması, söz konusu silahların amacının dışında kullanılmak üzere başka gruplarca ele geçirilme riskini gündeme getirdi.

ABD'nin Irak’a verdiği silahların izi kayıp

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