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ABD'nin küresel silah satışı

ABD'nin Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'ya silah satışı zamanla azalırken, Orta Doğu ve Afrika'da silah ihracat ağını genişletti. ABD'nin son 7 yılda en çok silah sattığı ülke Suudi Arabistan oldu.

AA | 21.07.2018 - 16:29..
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ABD'nin küresel silah satışı

Savaş ekonomisinin bir numaralı kaynağı yıllardan beri ABD oldu. Özellikle soğuk savaş ve sonrasında gelişen silah ve savunma sanayii endüstrisinde ABD önemli bir rol üstleniyor. Özellikle son 10 yıl içerisinde Orta Doğu'da akan kanın durmadığı göz önünde bulundurulduğunda ABD'nin en çok silah sattığı ülkeleri de tahmin etmek elbette ki zor olmayacak...

ABD'nin küresel silah satışı

ORTA DOĞU YÜKSELİŞTE

ABD, Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'daki stratejik bölgelerde bulunan müttefiklerine zamanla daha az silah satarken, son yıllarda çatışmaların yoğunlaştığı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine olan silah ihracat ağını genişletti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünden (SIPRI) verilerine göre, dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'nin 1950'den bugüne bölgelere ve ülkelere göre silah satışındaki farklılık dikkati çekiyor.

SIPRI verilerine göre, ABD, 2000-2010 yılları arasında, Orta Doğu'da başta İsrail olmak üzere, işgal ettiği Irak ve Afganistan gibi ülkelerin yanı sıra Afrika kıtasındaki ülkelere de silah satışını artırdı. 2010-2017 yılları arasında ise Suudi Arabistan en çok alım yapan ülke konumuna geldi.

ABD'nin küresel silah satışı

SUUDİ ARABİSTAN'IN YÜKSELEN İTHALATI

Yaklaşık son 40 yıldır ABD'den en fazla Suudi Arabistan ve Japonya silah satın aldı.

Öte yandan 2010-2017 verilerine göre, ABD'den son yıllarda en çok silah alan ülke Suudi Arabistan'ı Avusturalya, BAE ve Güney Kore izledi.

SIPRI, kurulduğu 1966 yılından bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.

ABD'nin küresel silah satışı

AVRUPA VE ASYA ALIMDAN VAZGEÇTİ

SIPRI'nin verilerine göre, 1950-1960 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı Kanada, Fransa, İngiltere, Batı Almanya ve Türkiye gibi yakın müttefiklerine önemli ölçüde silah ihracatı gerçekleştiren ABD'nin Asya-Pasifik'teki çatışma bölgelerinde ise Güney Kore, Tayvan ve Japonya en çok silah satışı yaptığı ülkeler arasında yer aldı.

Ancak 60'lı yıllardan bu güne özellikle Avrupa, Asya ve Amerika'daki silah satışları düşerken Orta Doğu'ya ihracat devamlı artış gösterdi.

ABD'nin küresel silah satışı

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