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ABD'nin kuru tehditleri

Papaz Brunson serbest bırakılmadığı için sinirlenen ABD çirkin yüzünü gösteriyor.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 09:05..
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ABD'nin kuru tehditleri

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ABD Başkanı Trump dün bir açıklama yaparak, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı tehdidini savurdu.

"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

Trump: "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" dedi.

ZEYTİN DALI VE AFRİN HAREKATLARINDA DA TEHDİT SAVURMUŞTU

ABD Zeytin Dalı Harekatı öncesinde de benzer tehditler savurmuştu, Afrin Harekatı öncesinde de... Ancak Türkiye, iki bölgeye de girdi. Binlerce YPG'li terörist öldürüldü.

Münbiç'te YPG'li teröristleri korumaya aldılar, Türkiye'nin baskılarıyla ABD teröröristlerini bölgeden göndermek zorunda kaldı.

"KİMSE TÜRKİYE'YE NE YAPACAĞINI DİKTE EDEMEZ"

Bugün ise Donald Trump'ın bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir.” açıklamasını yaptı.

"ABD TEHDİT SAVURARAK NETİCE ALAMAYACAĞINI BİLMELİDİR"

Trump'a bir tepki de Cumhurbaşkanliği Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir." dedi.

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