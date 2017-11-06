ABD'nin Kuzey Kore planı

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Michael J. Dumont, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Lieu'nün Kuzey Kore ile olası bir savaşın sonuçlarının ne olacağına ilişkin soru önergesine bir mektupla yanıt verdi.

Dumont mektupta "Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma programını belirlemenin ve tamamen yok etmenin tek yolu, karadan işgal" ifadelerine yer verdi.

SİVİL ÖLÜMLERİ TAHMİN EDİLEMİYOR

Mektupta ayrıca, Kuzey Kore'nin olası bir karadan işgale nükleer karşı saldırıyla yanıt verebileceği ancak sivil ölümlerinin sayısına ilişkin öngörüde bulunmanın çok zor olduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı, ABD başkanlarına askeri konularda doğrudan tavsiyede bulunabiliyor.

TRUMP'IN PROVAKATİF MESAJLARI

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Ted Lieu ise, onlarca emekli asker ve gazinin de desteğiyle yaptığı açıklamada, Trump'ın "provokatif" mesajlarının diplomatik çözüm olanaklarının önünü tıkayarak ABD askerlerini tehlikeye atacağına dikkat çekti.

Lieu, Genelkurmay Başkanlığı'nın değerlendirmesinde karadan istilayı tek çözüm olarak göstermesini şu sözlerle eleştirdi: "Pentagon'un değerlendirmesi, çok uzun zamandır bildiğimiz bir şeyin altını çiziyor: Kuzey Kore'de iyi niyetli bir askeri seçenek yok. Savaş çıkarsa yüzbinlerce hatta milyonlarca insan daha çatışmaların ilk günlerinde hayatını kaybeder."